Concert L’anglais Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

Oudon

Concert L’anglais Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Gramophone vous propose un concert de rock le dimanche 21 juin.

Concert l’anglais rock

Ce soir à la guinguette cuisine indienne.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89

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English :

Le Gramophone offers a rock concert on Sunday June 21.

L’événement Concert L’anglais Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-05-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis