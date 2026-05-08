Chartres

Concert Lara Fabian Je suis là

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 39 – 39 – 110 EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Dans un show époustouflant, Lara Fabian revisite 35 ans de tubes, accompagnée de 11 musiciens dont les frères Yaacov à la direction musicale.

Après avoir rassemblé plus de 150 000 spectateurs en France, en Belgique et en Suisse dont deux Accor Arena à Paris affichant COMPLET , la tournée se poursuit en 2026, avec notamment une date à CHARTRES le 22 octobre. 39 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

In a breathtaking show, Lara Fabian revisits 35 years of hits, accompanied by 11 musicians including the Yaacov brothers on musical direction.

L’événement Concert Lara Fabian Je suis là Chartres a été mis à jour le 2026-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES