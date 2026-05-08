Concert Lara Fabian Je suis là Chartres
Concert Lara Fabian Je suis là Chartres jeudi 22 octobre 2026.
Chartres
Concert Lara Fabian Je suis là
28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 39 – 39 – 110 EUR
39
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Dans un show époustouflant, Lara Fabian revisite 35 ans de tubes, accompagnée de 11 musiciens dont les frères Yaacov à la direction musicale.
Après avoir rassemblé plus de 150 000 spectateurs en France, en Belgique et en Suisse dont deux Accor Arena à Paris affichant COMPLET , la tournée se poursuit en 2026, avec notamment une date à CHARTRES le 22 octobre. 39 .
28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
In a breathtaking show, Lara Fabian revisits 35 years of hits, accompanied by 11 musicians including the Yaacov brothers on musical direction.
L’événement Concert Lara Fabian Je suis là Chartres a été mis à jour le 2026-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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