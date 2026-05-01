Concert LARREULE Larreule
Concert LARREULE Larreule samedi 23 mai 2026.
Larreule
Concert
LARREULE Abbatiale Saint-Orens Larreule Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Vaya Con Dios, un chœur d’hommes pyrénéens composé d’une vingtaine de choristes vous proposent un concert avec des chants basques et espagnols.
Une belle soirée musicale vous attend !
.
LARREULE Abbatiale Saint-Orens Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 33 77 mairie.larreule@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vaya Con Dios, a Pyrenean men’s choir made up of some twenty singers, offer a concert of Basque and Spanish songs.
A wonderful musical evening awaits you!
L’événement Concert Larreule a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65