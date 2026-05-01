Concert LARREULE Larreule

Larreule

Concert

LARREULE Abbatiale Saint-Orens Larreule Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Vaya Con Dios, un chœur d’hommes pyrénéens composé d’une vingtaine de choristes vous proposent un concert avec des chants basques et espagnols.

Une belle soirée musicale vous attend !

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LARREULE Abbatiale Saint-Orens Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 33 77 mairie.larreule@wanadoo.fr

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English :

Vaya Con Dios, a Pyrenean men’s choir made up of some twenty singers, offer a concert of Basque and Spanish songs.

A wonderful musical evening awaits you!

L’événement Concert Larreule a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65