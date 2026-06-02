Concert Le Baroudeur Musical LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Concert Le Baroudeur Musical LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur mardi 21 juillet 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Concert Le Baroudeur Musical
LUZ-SAINT-SAUVEUR Buvette du Tennis au Turon de la Mazou Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 21:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Viens profiter d’un concert dans une atmosphère conviviale et détendue, idéale pour partager un bon moment et faire de belles découvertes musicales.
Installe-toi le temps d’une soirée et laisse-toi porter par la musique live autour d’un repas à menu unique, dans une ambiance chaleureuse et authentique au cœur de la vallée.
Pense à réserver ton repas pour garantir ta place et profiter pleinement de la soirée.
> Concert gratuit.
> Tout public.
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LUZ-SAINT-SAUVEUR Buvette du Tennis au Turon de la Mazou Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 60
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English :
Come and enjoy a concert in a friendly, relaxed atmosphere, ideal for sharing a good time and making musical discoveries.
Settle in for an evening and let the live music carry you away, as you dine on a unique menu in a warm, authentic atmosphere in the heart of the valley.
Remember to reserve your meal to guarantee your place and enjoy the evening to the full.
> Free concert.
> Open to all.
L’événement Concert Le Baroudeur Musical Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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