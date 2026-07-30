Concert le Chant des Arbres Église du Haut du Tôt Sapois

jeudi 20 août 2026 · Église du Haut du Tôt · Sapois

Informations pratiques

Sapois

Concert le Chant des Arbres

Église du Haut du Tôt Route du Haut du Tôt Sapois Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 20:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Concert chant du monde de Chantal Laxenaire, chanteuse, auteure-compositrice-interprète et comédienne. Tout public.Tout public

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Église du Haut du Tôt Route du Haut du Tôt Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 18 42 73 31

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English :

Chantal Laxenaire, singer, songwriter, performer and actress, performs a world song concert. Suitable for all audiences.

L’événement Concert le Chant des Arbres Sapois a été mis à jour le 2026-07-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES