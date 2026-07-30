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Concert le Chant des Arbres Église du Haut du Tôt Sapois

jeudi 20 août 2026 · Église du Haut du Tôt · Sapois

Concert le Chant des Arbres Église du Haut du Tôt Sapois

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Église du Haut du Tôt
Adresse
Route du Haut du Tôt
Ville
88120 Sapois
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Sapois

Concert le Chant des Arbres

Église du Haut du Tôt Route du Haut du Tôt Sapois Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 20:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Concert chant du monde de Chantal Laxenaire, chanteuse, auteure-compositrice-interprète et comédienne. Tout public.Tout public
0  .

Église du Haut du Tôt Route du Haut du Tôt Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 18 42 73 31 

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English :

Chantal Laxenaire, singer, songwriter, performer and actress, performs a world song concert. Suitable for all audiences.

L’événement Concert le Chant des Arbres Sapois a été mis à jour le 2026-07-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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