Concert Le choix du Roi ou de la Reine La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Le choix du Roi ou de la Reine

Samedi 17 octobre 2026 de 11h à 12h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Un royaume, deux caractères, deux instruments… et un même musicien pour leur donner vie !. Un diptyque musical pour les petits et les grands ! À partir de 7 ansEnfants

D’un côté, la viole de gambe, élégante favorite du Roi. De l’autre, le violoncelle, venu d’Italie et prêt à conquérir les scènes d’Europe. À travers deux spectacles courts qui dialoguent comme les pages d’un même livre, venez suivre le destin de ces cousins de musique.

Entre fables, récits et découvertes, ce diptyque remonte le temps dans un véritable voyage musical. Au fil des notes, les deux instruments se découvrent, se comparent et se répondent.

Deux spectacles indépendants mais complémentaires, pour partir à la rencontre d’un patrimoine musical vivant, sensible et plein de surprises. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 87 89 75 cafezimmermann@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One kingdom, two characters, two instruments… and one musician to bring them to life! A musical diptych for young and old alike! %C0 Ages 7 and up

L’événement Concert Le choix du Roi ou de la Reine Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence