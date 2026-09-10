Concert Le Collectif à l’Arrache Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon
vendredi 18 septembre 2026 · Plan d'eau du Chêne · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Concert Le Collectif à l’Arrache Le Gramophone
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Le Gramophone vous propose un concert melting potes de chansons festives , le Vendredi 18 Septembre..
Concert Le Collectif à l’Arrache melting potes de chansons festives.
Ce soir à la guinguette Cuisine Thailandaise.
Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition. .
Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89
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English :
Le Gramophone invites you to a friends concert featuring a mix of festive songs on Friday, September 18.
L’événement Concert Le Collectif à l’Arrache Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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