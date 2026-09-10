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AGENDA · Oudon

Concert Le Collectif à l’Arrache Le Gramophone Plan d’eau du Chêne Oudon

vendredi 18 septembre 2026 · Plan d'eau du Chêne · Oudon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Plan d'eau du Chêne
Adresse
Guinguette le Gramophone
Ville
44521 Oudon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Oudon

Concert Le Collectif à l’Arrache Le Gramophone

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Le Gramophone vous propose un concert melting potes de chansons festives , le Vendredi 18 Septembre..
Concert Le Collectif à l’Arrache melting potes de chansons festives.

Ce soir à la guinguette Cuisine Thailandaise.

Buvette, restauration en terrasse et jeux mis à disposition.   .

Plan d’eau du Chêne Guinguette le Gramophone Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 60 42 71 89 

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English :

Le Gramophone invites you to a friends concert featuring a mix of festive songs on Friday, September 18.

L’événement Concert Le Collectif à l’Arrache Le Gramophone Oudon a été mis à jour le 2026-07-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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