Concert le dimanche 7 juin à 15h30, Le Jardin du Bec Sec, Auzouer-en-Touraine

Concert le dimanche 7 juin à 15h30 Dimanche 7 juin, 15h30 Le Jardin du Bec Sec Indre-et-Loire

Sans limitation de spectateurs. Rémunération des artistes au Chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

La Part des choses

Chansons a capella…ou presque

Bretalle et Garance

2 voix, un accordéon accompagnés d’un coussin, d’une sardine de camping et d’une boite d’allumettes comme autant d’instrument minimalistes… Les lames d’un carillon teintent dans l’espace. Leurs chansons parlent de la terre, des soirs que rien n’arrête, des femmes et des hommes qu’on regarde, d’Antigone. Du receueillement méditatif à la transe polyphonique, c’est un spectacle résolument lumineux.

Un voyahe d’ici et maintenant, pour rencontrer le public et lui faire du bien.

[https ://youtu.be/yiK8kc-Cq-Q](https ://youtu.be/yiK8kc-Cq-Q)

Le Jardin du Bec Sec 33, rue du Bec-Sec – 37110 Auzouer-en-Touraine Auzouer-en-Touraine 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 667209471 Le Jardin du Bec Sec est un jardin paysager contemporain de 6500m² devant une maison de l’architecte tourangeau Jean-Yves Barrier, construite en 1985. Une petite maison de vigne ou Caburoche accueille les visiteurs à l’entrée du parc.

Haies vives autour du jardin, pour les oiseaux.

Nombreux arbustes florifères et arbres fruitiers dont une vingtaine de cerisiers et des noyers…

nombreuses vivaces au printemps et en été : alstroemerias, hémérocalles, iris, pivoines, rosiers qui fleurissent merveilleusement en juin. Une allée de tulipiers de Virginie, un énorme catalpa pour rester à l’ombre, un sophora japonica, des chênes et des érables au fond du parc, quelques bambous d’Anduze et de la biodiversité !! à 2 kms de Château-Renault (37110) à proximité de l’autoroute A10 (sortie Amboise-Château-Renault), à 30 kms de Tours, 35 de Blois, 25 de Vendôme, Montoire sur le Loir et Amboise

La Part des choses

© Françoise Charles