Visite libre du Jardin du Bec Sec, Le Jardin du Bec Sec, Auzouer-en-Touraine

Visite libre du Jardin du Bec Sec 6 et 7 juin Le Jardin du Bec Sec Indre-et-Loire

aucune limite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Le Jardin du Bec Sec

Visite libre de ce jardin situé dans le Nord-Est de la Touraine. Commencé il y a 40 ans par une botaniste et un amateur d’arbres sur 6500 m2 d’ancienne terre à vignes…dont il reste à l’entrée une Caburoche (petite maison de vignes). Beaux arbres, arbustes fleuris, fleurs vivaces et de nombreux rosiers… Exposition d’oeuvres d’art d’artistes amateurs.

Le Jardin du Bec Sec 33, rue du Bec-Sec – 37110 Auzouer-en-Touraine Auzouer-en-Touraine 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 667209471 Le Jardin du Bec Sec est un jardin paysager contemporain de 6500m² devant une maison de l’architecte tourangeau Jean-Yves Barrier, construite en 1985. Une petite maison de vigne ou Caburoche accueille les visiteurs à l’entrée du parc.

Haies vives autour du jardin, pour les oiseaux.

Nombreux arbustes florifères et arbres fruitiers dont une vingtaine de cerisiers et des noyers…

nombreuses vivaces au printemps et en été : alstroemerias, hémérocalles, iris, pivoines, rosiers qui fleurissent merveilleusement en juin. Une allée de tulipiers de Virginie, un énorme catalpa pour rester à l’ombre, un sophora japonica, des chênes et des érables au fond du parc, quelques bambous d’Anduze et de la biodiversité !! à 2 kms de Château-Renault (37110) à proximité de l’autoroute A10 (sortie Amboise-Château-Renault), à 30 kms de Tours, 35 de Blois, 25 de Vendôme, Montoire sur le Loir et Amboise

Le Jardin du Bec Sec

©Elodie Ritzenthaler