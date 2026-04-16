Concert Le Pré en Musique Le Mans
Concert Le Pré en Musique Le Mans dimanche 10 mai 2026.
Le Mans
Concert Le Pré en Musique
Eglise du Pré Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Dimanche 10 mai 2026 à 16h.
Pour son 9e concert de la saison 2025-2026, qui aura lieu le dimanche 10 mai 2026 à 16h, l’Association Le Pré en Musique organise un concert avec un quintette à vent composé de professeurs du conservatoire du Mans Catherine COLOMBI (flûte), Luc ORSINI (hautbois), Fabien BOURRAT (clarinette), Henri ROMAN (basson) et Michel COQUART (cor).
Au programme Fantaisie et poésie à la française (Danse macabre et Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et La cheminée du roi René de Darius Milhaud).
Entrée libre, Participation aux frais. Renseignements 06.25.49.44.96. .
Eglise du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 49 44 96
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English :
L’événement Concert Le Pré en Musique Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Le Mans
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