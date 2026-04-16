Le Mans

Concert Le Pré en Musique

Eglise du Pré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Dimanche 10 mai 2026 à 16h.

Pour son 9e concert de la saison 2025-2026, qui aura lieu le dimanche 10 mai 2026 à 16h, l’Association Le Pré en Musique organise un concert avec un quintette à vent composé de professeurs du conservatoire du Mans Catherine COLOMBI (flûte), Luc ORSINI (hautbois), Fabien BOURRAT (clarinette), Henri ROMAN (basson) et Michel COQUART (cor).

Au programme Fantaisie et poésie à la française (Danse macabre et Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et La cheminée du roi René de Darius Milhaud).

Entrée libre, Participation aux frais. Renseignements 06.25.49.44.96. .

Eglise du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 49 44 96

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English :

L’événement Concert Le Pré en Musique Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Le Mans