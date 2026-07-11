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Concert – Le Tintamarre des Comptoirs 14 rue de l’arche sèche Nantes

jeudi 27 août 2026 · 14 rue de l'arche sèche · Nantes

Concert – Le Tintamarre des Comptoirs 14 rue de l’arche sèche Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
17:00
Lieu
14 rue de l'arche sèche
Adresse
14 rue de l'arche sèche
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 17:00 –
Gratuit : oui  Tout public 

Embarquez pour un voyage musical où se rencontrent musiques du monde, chanson française et sonorités latines. Trois musiciens donnent vie à un spectacle mêlant chansons, poésie et rythmes entraînants.Au fil des mélodies, le public est invité à se laisser porter par la musique, à chanter, à danser et à partager un moment chaleureux, au plus près des artistes.Plus d’infos sur ???? https://comptoirsdureve.fr/spectacles/le-tintamarre-des-comptoirs/

14 rue de l’arche sèche Nantes 44000
07 62 24 41 33 https://comptoirsdureve.fr


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