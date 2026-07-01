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Concert – Le Tintamarre des Comptoirs, 14 rue de l’arche sèche, Nantes

jeudi 27 août 2026 · 14 rue de l'arche sèche · Nantes

Concert – Le Tintamarre des Comptoirs, 14 rue de l’arche sèche, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
14 rue de l'arche sèche
Adresse
14 rue de l'arche sèche
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Concert – Le Tintamarre des Comptoirs Jeudi 27 août, 17h00 14 rue de l’arche sèche Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Embarquez pour un voyage musical où se rencontrent musiques du monde, chanson française et sonorités latines. Trois musiciens donnent vie à un spectacle mêlant chansons, poésie et rythmes entraînants.
Au fil des mélodies, le public est invité à se laisser porter par la musique, à chanter, à danser et à partager un moment chaleureux, au plus près des artistes.
Plus d’infos sur https://comptoirsdureve.fr/spectacles/le-tintamarre-des-comptoirs/

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Un concert intergénérationnel et festif à partager ! nantes nantes métropole

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