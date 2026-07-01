Concert – Le Tintamarre des Comptoirs, 14 rue de l’arche sèche, Nantes

Informations pratiques

Concert – Le Tintamarre des Comptoirs Jeudi 27 août, 17h00 14 rue de l’arche sèche Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00

Embarquez pour un voyage musical où se rencontrent musiques du monde, chanson française et sonorités latines. Trois musiciens donnent vie à un spectacle mêlant chansons, poésie et rythmes entraînants.

Au fil des mélodies, le public est invité à se laisser porter par la musique, à chanter, à danser et à partager un moment chaleureux, au plus près des artistes.

Plus d’infos sur https://comptoirsdureve.fr/spectacles/le-tintamarre-des-comptoirs/

14 rue de l’arche sèche 14 rue de l’arche sèche Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@comptoirsdureve.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 62 24 41 33 »}, {« type »: « link », « value »: « https://comptoirsdureve.fr »}] [{« link »: « https://comptoirsdureve.fr/spectacles/le-tintamarre-des-comptoirs/ »}]

Un concert intergénérationnel et festif à partager ! nantes nantes métropole