Concert – Le Tintamarre des Comptoirs, 14 rue de l’arche sèche, Nantes
jeudi 27 août 2026 · 14 rue de l'arche sèche · Nantes
Informations pratiques
Concert – Le Tintamarre des Comptoirs Jeudi 27 août, 17h00 14 rue de l’arche sèche Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-27T17:00:00+02:00 – 2026-08-27T17:30:00+02:00
Embarquez pour un voyage musical où se rencontrent musiques du monde, chanson française et sonorités latines. Trois musiciens donnent vie à un spectacle mêlant chansons, poésie et rythmes entraînants.
Au fil des mélodies, le public est invité à se laisser porter par la musique, à chanter, à danser et à partager un moment chaleureux, au plus près des artistes.
Plus d’infos sur https://comptoirsdureve.fr/spectacles/le-tintamarre-des-comptoirs/
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Un concert intergénérationnel et festif à partager ! nantes nantes métropole
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