Concert Le vin d’Oscar et Damoon Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne
Concert Le vin d’Oscar et Damoon Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne mardi 21 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Concert Le vin d’Oscar et Damoon
Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 11:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
La chanson française portée par un duo festif et joyeux. Un large répertoire de chansons françaises.
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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
A festive, joyful duo performs French chanson. A wide repertoire of French songs.
L’événement Concert Le vin d’Oscar et Damoon Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique
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