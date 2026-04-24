Concert Le vin d’Oscar et Damoon Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Concert Le vin d’Oscar et Damoon

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

La chanson française portée par un duo festif et joyeux. Un large répertoire de chansons françaises.

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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

A festive, joyful duo performs French chanson. A wide repertoire of French songs.

L’événement Concert Le vin d’Oscar et Damoon Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique