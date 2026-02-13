Concert Le XXe Siècle sur Quatre Cordes Salle Poirel Nancy

Concert Le XXe Siècle sur Quatre Cordes

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-03-16 20:00:00

fin : 2026-03-16 22:00:00

Date(s) :

2026-03-16

Concert de l’Ensemble Stanislas, avec les quatuors à cordes des grands compositeurs du XXème siècle Anton Webern, Samuel Barber et Serge Prokofiev.

Un voyage musical d’Est en Ouest avec des œuvres contrastées entre 1905 et 1936, Webern ferme la porte du post-romantisme, Barber signe un chef d’œuvre avec son Adagio pour cordes et Prokofiev affirme un néo-classicisme avec ses rythmes et couleurs harmoniques, marqueurs forts de sa musique.

Les interprètes: Franck Natan et Clara Lin violon, Annie Herpin alto et Morgan Gabin violoncelle.Tout public

10 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Ensemble Stanislas, featuring string quartets by the great 20th-century composers Anton Webern, Samuel Barber and Serge Prokofiev.

A musical journey from East to West with contrasting works between 1905 and 1936, Webern closes the door on post-romanticism, Barber signs a masterpiece with his Adagio for strings and Prokofiev asserts a neo-classicism with his rhythms and harmonic colors, strong markers of his music.

The performers: Franck Natan and Clara Lin violin, Annie Herpin viola and Morgan Gabin cello.

L’événement Concert Le XXe Siècle sur Quatre Cordes Nancy a été mis à jour le 2026-02-13 par DESTINATION NANCY