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Concert l’Écho des Anges Saverne

Concert l’Écho des Anges Saverne samedi 6 juin 2026.

Adresse : Église Notre-Dame de la Nativité

Ville : 67700 Saverne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saverne

Concert l’Écho des Anges

Église Notre-Dame de la Nativité Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

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Église Notre-Dame de la Nativité Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est   hubert.pfister@orange.fr

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English :

L’événement Concert l’Écho des Anges Saverne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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