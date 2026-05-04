Concert l’Écho des Anges Saverne
Concert l’Écho des Anges Saverne samedi 6 juin 2026.
Saverne
Concert l’Écho des Anges
Église Notre-Dame de la Nativité Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
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Église Notre-Dame de la Nativité Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est hubert.pfister@orange.fr
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English :
L’événement Concert l’Écho des Anges Saverne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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