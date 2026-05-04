Saverne

Concert l’Écho des Anges

Église Notre-Dame de la Nativité Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

.

Église Notre-Dame de la Nativité Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est hubert.pfister@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert l’Écho des Anges Saverne a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme de Saverne et sa région