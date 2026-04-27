Concert Lena Rosad Rosheim
Concert Lena Rosad Rosheim vendredi 12 juin 2026.
Rosheim
Concert Lena Rosad
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 21:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Artiste strasbourgeoise émergente, Léna Rosad propose une pop/rock/folk chaleureuse et sincère.
Des textes intimes, entre douceur, nostalgie et ironie… où même les histoires un peu dures laissent toujours passer une jolie lumière
Une base folk réconfortante, portée par une basse/batterie qui groove et donne envie de se laisser porter.
Un univers sensible et authentique… à découvrir en live.
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com
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English :
Emerging Strasbourg artist Léna Rosad offers a warm, sincere pop/rock/folk sound.
L’événement Concert Lena Rosad Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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