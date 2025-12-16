Concert Lennon live L’hommage Théâtre Le Normandy Le Havre

Concert Lennon live L’hommage

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Un nouveau spectacle musical exceptionnel de deux heures, retraçant la carrière artistique d’un artiste de légende … John Lennon.

Le plus charismatique des Fab Four est interprété par le talentueux Adam Hastings, un John plus vrai que nature, accompagné par le Plastic Oh No Band.

Reprenant tous les plus grands succès de Lennon au cours de sa carrière solo emblématique, y compris l’éponyme Imagine, Jealous Guy, Give Peace a Chance, Starting Over, sans oublier les titres cultes au sein des Beatles Twist And Shout, Help, I Am The Walrus, All You Need Is Love … !

Ce spectacle est mis en scène par Adam Hastings, qui après de nombreux concerts et tournées à travers le Monde, au sein des Bootleg Beatles et des Fab Four, a décidé de créer ce show en hommage à son idole de toujours. Un super show 100% live qui impressionnera même les fans les plus ardents des Beatles et de Lennon, et dont la première aura lieu le vendredi 22 août 2025 au Philarmonic Hall à Liverpool.

Un spectacle à ne pas manquer !

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

L’événement Concert Lennon live L’hommage Le Havre a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie