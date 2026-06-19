Concert Les Clés dans la botte Pindères
Concert Les Clés dans la botte Pindères dimanche 21 juin 2026.
Pindères
Concert Les Clés dans la botte
Salle des fêtes Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Pour clore la journée en beauté, et commencer comme il se doit le fête de la musique à Pindères, rendez-vous pour un apéro musical. .
Salle des fêtes Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
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English : Concert Les Clés dans la botte
L’événement Concert Les Clés dans la botte Pindères a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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