Concert Les Clés dans la botte Pindères dimanche 21 juin 2026.

Pindères

Concert Les Clés dans la botte

Salle des fêtes Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Pour clore la journée en beauté, et commencer comme il se doit le fête de la musique à Pindères, rendez-vous pour un apéro musical. .

Salle des fêtes Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

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English : Concert Les Clés dans la botte

L’événement Concert Les Clés dans la botte Pindères a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne