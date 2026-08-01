Concert Les Cool Cash Flex Route de Vendoire Bord de la Nizonne Gurat

dimanche 16 août 2026 · Route de Vendoire Bord de la Nizonne · Gurat

Informations pratiques

Gurat

Concert Les Cool Cash Flex

Route de Vendoire Bord de la Nizonne La Cabane du Garage Gurat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Venez découvrir ce groupe qui vient animé La Guignette La Cabane du Garage au bord de la Lizonne!

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Route de Vendoire Bord de la Nizonne La Cabane du Garage Gurat 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 18 19 annika@legarageaubeterre.com

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English :

Come check out this band, which is performing at La Guignette La Cabane du Garage on the banks of the Lizonne!

L’événement Concert Les Cool Cash Flex Gurat a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Sud Charente