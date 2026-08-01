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AGENDA · Gurat

Concert Les Cool Cash Flex Route de Vendoire Bord de la Nizonne Gurat

dimanche 16 août 2026 · Route de Vendoire Bord de la Nizonne · Gurat

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Route de Vendoire Bord de la Nizonne
Adresse
La Cabane du Garage
Ville
16320 Gurat
Département
Charente
Tarif

Gurat

Concert Les Cool Cash Flex

Route de Vendoire Bord de la Nizonne La Cabane du Garage Gurat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Venez découvrir ce groupe qui vient animé La Guignette La Cabane du Garage au bord de la Lizonne!
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Route de Vendoire Bord de la Nizonne La Cabane du Garage Gurat 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 18 19  annika@legarageaubeterre.com

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English :

Come check out this band, which is performing at La Guignette La Cabane du Garage on the banks of the Lizonne!

L’événement Concert Les Cool Cash Flex Gurat a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Sud Charente

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