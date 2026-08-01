Marché fermier Route Gurat Vendoire Gurat

Informations pratiques

Gurat

Marché fermier

Route Gurat Vendoire Au bord de l’eau Gurat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Fête foraine à 17h, et dès 18h des jeux pour enfants seront proposés pour le plaisir des petits et des grands puis à 19h marché fermier avec producteurs locaux et produits du terroir. Possibilité de vous restaurer sur place. Pensez à vos couverts !

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Route Gurat Vendoire Au bord de l’eau Gurat 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 51 19 62

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English : Marché fermier

Funfair at 5pm, and gourmet farmer’s market in the evening with on-site dining. Don’t forget your cutlery!

L’événement Marché fermier Gurat a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme du Sud Charente