Concert Les couleurs de la Musique Rosheim
Concert Les couleurs de la Musique Rosheim dimanche 31 mai 2026.
Rosheim
Concert Les couleurs de la Musique
107 rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Les artistes proposeront une large palette d’airs d’opéra et d’opérettes célèbres ainsi que des romances et chants d’Ukraine. Ce concert sera suivie du finissage de l’exposition de Luc Dornstetter et Martine Sechoy-Wolffverre de l’amitié pour clôture de l’exposition.
Les artistes proposeront une large palette d’airs d’opéra et d’opérettes célèbres ainsi que des romances et chants d’Ukraine.
Un intermezzo de Brahms pour piano et deux valses romantiques de F. Chopin, ponctueront ce programme.
Les artistes ukrainiennes, Hanna Koval, soprano lyrique et Olga Fekete, pianiste concertiste sont soutenues par l’association Consonance Alsace . Depuis mars 2022, Hanna et Olga résident en Alsace.
Animées par la passion de partager leur art avec le public, elles tissent des ponts entre les cultures. Leur premier CD d’airs d’opéras (Verdi, Puccini, Strauss, Lehar), de romances et airs traditionnels d’Ukraine vient de paraître.
L’objectif de l’association est de permettre à ces artistes, de pratiquer leur art, de partager leur passion avec le public et de se constituer un réseau dans leur région d’adoption. .
107 rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 06 46 arimuller@wanadoo.fr
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English :
The artists will perform a wide range of famous opera arias and operettas, as well as Ukrainian romances and songs. The concert will be followed by the closing of the exhibition by Luc Dornstetter and Martine Sechoy-Wolffverre.
L’événement Concert Les couleurs de la Musique Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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