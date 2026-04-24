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Concert: Les crieurs de toits Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne

Concert: Les crieurs de toits Place de l’église Saint-Georges-de-Didonne vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Place de Verdun

Ville : 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Didonne

Concert: Les crieurs de toits

Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Les Crieurs de Toit, c’est un trio explosif composé de Guillaume, Thomas et Vincent, trois multi-instrumentistes qui réinventent la scène avec une énergie contagieuse.
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Place de l’église Place de Verdun Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81 

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English :

Les Crieurs de Toit is an explosive trio made up of Guillaume, Thomas and Vincent, three multi-instrumentalists who reinvent the stage with contagious energy.

L’événement Concert: Les crieurs de toits Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-04-24 par Royan Atlantique

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