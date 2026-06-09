Concert Les Dames Chapeaux LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Concert Les Dames Chapeaux

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 20:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Un voyage musical au cœur de la chanson française.

Avec Les Dames Chapeaux, embarque pour un concert tout en élégance et en émotions.

Les artistes retracent l’histoire de la chanson française des années 30 à aujourd’hui à travers ses figures emblématiques et ses titres incontournables.

Portées par des instruments acoustiques — violon alto, flûtes traversières, piano et guitare — elles tissent un univers délicat où les voix s’entremêlent avec poésie.

Entre nostalgie joyeuse et douceur musicale, Les Dames Chapeaux offrent un moment suspendu, raffiné et profondément vivant, où chaque chanson devient un souvenir partagé et réinventé.

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

A musical journey to the heart of French chanson.

Join Les Dames Chapeaux for a concert of elegance and emotion.

The artists retrace the history of French chanson from the 1930s to the present day, through its emblematic figures and must-have songs.

Carried along by acoustic instruments alto violin, flute, piano and guitar they weave a delicate universe where voices intermingle with poetry.

Between joyful nostalgia and musical sweetness, Les Dames Chapeaux offer a suspended moment, refined and deeply alive, where each song becomes a shared and reinvented memory.

L’événement Concert Les Dames Chapeaux Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65