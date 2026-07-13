Informations pratiques

Catllar

CONCERT LES DOUCES CORDES

Place de la République Catllar Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le duo de guitares Les Douces Cordes avec Romain Brizemur et Caroline Cartier seront en représentation au restaurant l’Olivier à Catllar.

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Place de la République Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 45 60 42

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English :

The guitar duo Les Douces Cordes, featuring Romain Brizemur and Caroline Cartier, will be performing at the restaurant L’Olivier in Catllar.

L’événement CONCERT LES DOUCES CORDES Catllar a été mis à jour le 2026-07-13 par OTI CONFLENT CANIGO