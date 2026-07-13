CONCERT LES DOUCES CORDES Catllar
dimanche 9 août 2026 · Catllar
Informations pratiques
Catllar
CONCERT LES DOUCES CORDES
Place de la République Catllar Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Le duo de guitares Les Douces Cordes avec Romain Brizemur et Caroline Cartier seront en représentation au restaurant l’Olivier à Catllar.
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Place de la République Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 45 60 42
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English :
The guitar duo Les Douces Cordes, featuring Romain Brizemur and Caroline Cartier, will be performing at the restaurant L’Olivier in Catllar.
L’événement CONCERT LES DOUCES CORDES Catllar a été mis à jour le 2026-07-13 par OTI CONFLENT CANIGO
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