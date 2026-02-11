AGENDA · Matzenheim
Concert Les enfants des écoles de Matzenheim chantent… Matzenheim
dimanche 6 décembre 2026 · Matzenheim
Informations pratiques
Matzenheim
Concert Les enfants des écoles de Matzenheim chantent…
place de l’église Matzenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-06 10:30:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Concert des enfants des écoles de Matzenheim .
place de l’église Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 97 73 59 noelsolidairematz@gmail.com
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English :
L’événement Concert Les enfants des écoles de Matzenheim chantent… Matzenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Ried
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