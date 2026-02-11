Informations pratiques

Matzenheim

Concert Les enfants des écoles de Matzenheim chantent…

place de l’église Matzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-06 10:30:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Concert des enfants des écoles de Matzenheim .

place de l’église Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 97 73 59 noelsolidairematz@gmail.com

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English :

L’événement Concert Les enfants des écoles de Matzenheim chantent… Matzenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Ried