Informations pratiques

Matzenheim

Marché de Noël Solidaire

place de la mairie Matzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-05 11:00:00

fin : 2026-12-06 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06

Concerts Passage St-Nicolas et Père Noël Crèche musicale Lutins farceurs Démonstration des métiers d’antan.

Marché de Noël typiquement alsacien qui s’installera autour de l’église du village.

Une cinquantaine d’exposants qui proposent décorations de Noël, couronnes de l’Avent, luminaires, bougies, bijoux, compositions florales, peintures, sculptures, poteries et céramiques, jouets en bois, produits méridionaux, miel, petits gâteaux, sapins…

Animation pour les petits comme pour les grands présence du Saint-Nicolas le samedi et du Père Noël le dimanche, démonstration de métiers d’antan, lutins farceurs le samedi de 15h30 à 18h30 et crèche musicale le dimanche à 13h45 et 14h30.

Trois concerts sont prévus dans l’église Saint-Sigismond de Matzenheim

Le samedi soir à 18h30, concert donné par la chorale gospel Sun Gospel Singers.

Le dimanche, à 10h30, concert des enfants des écoles.

Toujours le dimanche à 16h30, concert donné par l’ensemble vocal Arpèges.

Ce Marché de Noël est organisé par l’Association Noël Solidaire à Matzenheim.

Les bénéfices sont reversés à Vozama, une association humanitaire basée à Madagascar.

Buvette et petite restauration sur place. .

place de la mairie Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 97 73 59 noelsolidairematz@gmail.com

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English :

Concerts St. Nicholas and Santa Claus Musical crib Prankster elves Demonstration of traditional crafts.

L’événement Marché de Noël Solidaire Matzenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Ried