Concert par la Chorale Gospel Sun Gospel Singers Matzenheim
samedi 5 décembre 2026 · Matzenheim
Informations pratiques
Matzenheim
Concert par la Chorale Gospel Sun Gospel Singers
place de l’Eglise Matzenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 18:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Le groupe vocal et instrumental, pionnier des Negro-spirituals et Gospel en France, donnera un concert exceptionnel. Fondé en 1968 à Haguenau, il est reconnu pour ses voix puissantes et ses arrangements harmonieux au piano, guitare et percussions. Leur répertoire alternera classiques et compositions originales.
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place de l’Eglise Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 97 73 59 noelsolidairematz@gmail.com
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English :
The vocal and instrumental group, pioneers of Negro-spirituals and Gospel in France, will be giving an exceptional concert. Founded in 1968 in Haguenau, they are renowned for their powerful voices and harmonious arrangements on piano, guitar and percussion. Their repertoire alternates between classics and original compositions.
L’événement Concert par la Chorale Gospel Sun Gospel Singers Matzenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Ried
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