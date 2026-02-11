UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Matzenheim

Concert par la Chorale Gospel Sun Gospel Singers Matzenheim

samedi 5 décembre 2026 · Matzenheim

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
place de l'Eglise
Ville
67150 Matzenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Matzenheim

Concert par la Chorale Gospel Sun Gospel Singers

place de l’Eglise Matzenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 18:30:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Le groupe vocal et instrumental, pionnier des Negro-spirituals et Gospel en France, donnera un concert exceptionnel. Fondé en 1968 à Haguenau, il est reconnu pour ses voix puissantes et ses arrangements harmonieux au piano, guitare et percussions. Leur répertoire alternera classiques et compositions originales.
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place de l’Eglise Matzenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 97 73 59  noelsolidairematz@gmail.com

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English :

The vocal and instrumental group, pioneers of Negro-spirituals and Gospel in France, will be giving an exceptional concert. Founded in 1968 in Haguenau, they are renowned for their powerful voices and harmonious arrangements on piano, guitar and percussion. Their repertoire alternates between classics and original compositions.

L’événement Concert par la Chorale Gospel Sun Gospel Singers Matzenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Grand Ried

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