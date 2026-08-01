Informations pratiques

Saint-Mars-de-Coutais

CONCERT LES ENVOLEES 2026

Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

CONCERT DE MAEVA

Reprises au Ukulélé, piano et voix. Bar et restauration sur place. .

Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 50 53

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English :

MAEVA CONCERT

L’événement CONCERT LES ENVOLEES 2026 Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Sud Retz Atlantique