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CONCERT LES ENVOLEES 2026 Saint-Mars-de-Coutais

dimanche 30 août 2026 · Saint-Mars-de-Coutais

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:30:00
Ville
44680 Saint-Mars-de-Coutais
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Mars-de-Coutais

CONCERT LES ENVOLEES 2026

Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

CONCERT DE MAEVA
Reprises au Ukulélé, piano et voix. Bar et restauration sur place.   .

Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 50 53 

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English :

MAEVA CONCERT

L’événement CONCERT LES ENVOLEES 2026 Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Sud Retz Atlantique

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