STAGE DE DESSIN Saint-Mars-de-Coutais
STAGE DE DESSIN Saint-Mars-de-Coutais mardi 18 août 2026.
Saint-Mars-de-Coutais
STAGE DE DESSIN
1 Rue du Presbytère Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20
STAGE DE DESSIN
Pour enfants du CP au CE2 .
1 Rue du Presbytère Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
DRAWING WORKSHOP
L’événement STAGE DE DESSIN Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Retz Atlantique
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- STAGE DE DESSIN Saint-Mars-de-Coutais 18 août 2026