AGENDA · Saint-Mars-de-Coutais
MOTI’TEI, CONCERT SOLO Saint-Mars-de-Coutais
samedi 29 août 2026 · Saint-Mars-de-Coutais
Informations pratiques
Saint-Mars-de-Coutais
MOTI’TEI, CONCERT SOLO
Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
MOTI’TEI, CONCERT SOLO
Folk et Rock. Premier concert du programme des Envolées 2026! Bar et restauration sur place. .
Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 50 53
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English :
MOTI’TEI, SOLO CONCERT
L’événement MOTI’TEI, CONCERT SOLO Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Sud Retz Atlantique
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