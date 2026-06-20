Saint-Mars-de-Coutais

STAGE DE DESSIN

1 Rue du Presbytère Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20

STAGE DE DESSIN

Pour enfants et ados du CM au collège .

1 Rue du Presbytère Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

DRAWING WORKSHOP

L’événement STAGE DE DESSIN Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Sud Retz Atlantique