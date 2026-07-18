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AGENDA · Saint-Mars-de-Coutais

RANDONNEE PEDESTRE (COUREURS BIENVENUS) Saint-Mars-de-Coutais

dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Mars-de-Coutais

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
12 Rue du Grand Pré
Ville
44680 Saint-Mars-de-Coutais
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Mars-de-Coutais

RANDONNEE PEDESTRE (COUREURS BIENVENUS)

12 Rue du Grand Pré Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 10:00:00

Date(s) :
2026-09-06

RANDONNEE ENTRE LAC ET RIVIERE
Quatre distances 7, 13, 17 et 22 km   .

12 Rue du Grand Pré Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire   stetherese.smdc@gmail.com

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English :

HIKE BETWEEN THE LAKE AND THE RIVER

L’événement RANDONNEE PEDESTRE (COUREURS BIENVENUS) Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Retz Atlantique

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