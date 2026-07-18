RANDONNEE PEDESTRE (COUREURS BIENVENUS) Saint-Mars-de-Coutais
dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Mars-de-Coutais
Informations pratiques
Saint-Mars-de-Coutais
RANDONNEE PEDESTRE (COUREURS BIENVENUS)
12 Rue du Grand Pré Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 10:00:00
Date(s) :
2026-09-06
RANDONNEE ENTRE LAC ET RIVIERE
Quatre distances 7, 13, 17 et 22 km .
12 Rue du Grand Pré Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire stetherese.smdc@gmail.com
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English :
HIKE BETWEEN THE LAKE AND THE RIVER
L’événement RANDONNEE PEDESTRE (COUREURS BIENVENUS) Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Retz Atlantique
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