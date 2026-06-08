CONCERT LES FRÈRES BOUCLIER DUO VIOLON ACCORDÉON Bédarieux

Bédarieux

CONCERT LES FRÈRES BOUCLIER DUO VIOLON ACCORDÉON

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Festival de musique classique du 6 au 8 juillet

Les Musicales Grand Orb au Château Baldy

Le 6 Juillet 21h Théâtre Wagner, Wotah, François et les autres François Salt

Le 7 juillet à 21h Concert Jean-Baptiste Monnot

Le 8 juillet à 21h Les Frères Bouclier, concert duo violon et accordéon

Réservations, billetterie et renseignements Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr

Festival de musique classique du 6 au 8 juillet 2026

Les Musicales Grand Orb au Château Baldy

Au programme concerts, spectacle vivant, Micro-Folie (ateliers numériques et retransmissions), stages de musique, Master class avec Jean-Baptiste Monnot

Le 7 juillet à 21h Concert Jean-Baptiste Monnot, pianiste et organiste de renom

Sa brillante carrière de concertiste exceptionnel et talentueux l’amène à se produire régulièrement à travers le monde, en soliste ou avec ensemble. Depuis 2015, Jean-Baptiste Monnot est titulaire du grand orgue Aristide Cavaillé-Coll de l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen. Depuis 2019, il est également directeur artistique du Festival des Orgues Cavaillé-Coll. Réservation conseillée Tarif unique 15€

Le 7 juillet | RÉALITÉ VIRTUELLE Âme de musicienne. Suivez le parcours d’une artiste au Palais Garnier. Film 360° proposé par l’Opéra National de Paris. De 10h à 12h et de 15h à 17h en accès libre. A partir de 13 ans.

Jeudi 8 juillet à 16h | PROJECTION Offenbach Report. Film de Philippe PETIT. Un voyage musical au coeur d’une vie artistique foisonnante entre scènes burlesques et enjeux politiques de la fin du XIXe siècle. Durée 1h. Réservation conseillée. A partir de 15 ans.

Le 8 juillet à 21h Les Frères Bouclier, Julien et Dimitri Bouclier, duo violon-accordéon

La révélation de ce que peut être l’accordéon de concert

Julien violoniste, Dimitri accordéoniste de concert… une fratrie, une seule âme sur scène livrée toute entière à l’Emotion artistique, à l’intensité du partage.

Dimitri Bouclier, accordéoniste virtuose à la perfection de jeu, Julien Bouclier violoniste aux coups d’archet formidablement agiles. Ils proposent un programme rare. Le choix d’œuvres des Bouclier permet d’appréhender le répertoire classique de l’accordéon qui, associé au violon, donne un étonnant éventail de couleurs et d’expressions.

Leur parcours est, pour l’un comme pour l’autre, exceptionnel et leur palmarès brillant.

Réservation conseillée Tarif unique 15€

Du 6 au 8 juillet

10h à 17h | Stage de musique Piano Violon Chant

Autour de morceaux d’ensemble, les stagiaires tisseront des liens musicaux, découvriront avec des professeurs chevronnés de l’école de musique Grand Orb l’écoute et l’harmonie.

Piano Nadine Lavagna Violon Raubelk Suarez Chant Diane Werneburg

Niveau exigé adultes et enfants de + de 10 ans de niveau fin de cycle 1 minimum

Sur inscription dans la limite des places disponibles- Tarif 30€ les 3 jours par participant

Réservations, billetterie et renseignements Tél. 04 87 83 05 20 Mail majic@grandorb.fr .

1 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 87 83 05 20 majic@grandorb.fr

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English :

Classical music festival from July 6 to 8

Les Musicales Grand Orb at Château Baldy

July 6, 9pm: Theater Wagner, Wotah, François et les autres François Salt

July 7, 9pm: Concert by Jean-Baptiste Monnot

July 8, 9pm: Les Frères Bouclier, violin and accordion duo concert

Reservations, tickets and information Tel. 04 87 83 05 20 Mail: majic@grandorb.fr

L’événement CONCERT LES FRÈRES BOUCLIER DUO VIOLON ACCORDÉON Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB