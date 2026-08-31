CONCERT Les Légendes de la Pop New Wave Le CARÉ Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

CONCERT Les Légendes de la Pop New Wave

Le CARÉ Camping Domaine d’Aucroix Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:30:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Les Légendes de la pop new-wave, ce sont ces chansons anglo-saxonnes pop et new-wave des années 80 et 90 sur scène, 6 musiciens professionnels régalent leur auditoire d’un répertoire choisi pour refléter le meilleur de l’époque, comme Simple Mind, Pink Floyd, ou encore Talk Talk en passant par Van Halen, Supertramp, A-ha sans oublier Queen et Michael Jackson ! Le meilleur de la pop new-wave sera repris. Vibrez avec les Légendes de la pop new-wave ! .

Le CARÉ Camping Domaine d’Aucroix Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 41 67 culture@baumelesdames.org

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English : CONCERT Les Légendes de la Pop New Wave

L’événement CONCERT Les Légendes de la Pop New Wave Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS