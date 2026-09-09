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Concert Les Messagers Wasselonne

dimanche 27 septembre 2026 · Wasselonne

Concert Les Messagers Wasselonne

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
1A rue de Cosswiller
Ville
67310 Wasselonne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Wasselonne

Concert Les Messagers

1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 16:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Concert des Messagers le dimanche 27 septembre 2026 à 16h30, Espace Municipal St Laurent à Wasselonne.

Entrée libre, plateau au profit d’œuvres caritatives.   .

1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00  wasselonne-en-fete@wasselonne.org

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English :

L’événement Concert Les Messagers Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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