Concert Les Messagers Wasselonne
dimanche 27 septembre 2026 · Wasselonne
Informations pratiques
Wasselonne
Concert Les Messagers
1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 16:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Concert des Messagers le dimanche 27 septembre 2026 à 16h30, Espace Municipal St Laurent à Wasselonne.
Entrée libre, plateau au profit d’œuvres caritatives. .
1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
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English :
L’événement Concert Les Messagers Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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