Informations pratiques

Wasselonne

Concert Les Messagers

1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 16:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Concert des Messagers le dimanche 27 septembre 2026 à 16h30, Espace Municipal St Laurent à Wasselonne.

Entrée libre, plateau au profit d’œuvres caritatives. .

1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Les Messagers Wasselonne a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble