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Concert : Les Quatre Saisons de Vivaldi pour violon, guitare, contrebasse Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS

Concert : Les Quatre Saisons de Vivaldi pour violon, guitare, contrebasse Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS

Concert : Les Quatre Saisons de Vivaldi pour violon, guitare, contrebasse Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Jacques Ibert

Adresse : 81 rue Armand Carrel

Ville : 75019 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Le projet est un spectacle interprétant la célèbre œuvre d’Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons, au violon, à la guitare et la contrebasse.

Le projet est un spectacle interprétant la célèbre œuvre d’Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons, au violon, à la guitare et la contrebasse.
Le jeudi 16 avril 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-17T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel  75019 PARIS


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