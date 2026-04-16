Concert : Les Quatre Saisons de Vivaldi pour violon, guitare, contrebasse Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS

Le projet est un spectacle interprétant la célèbre œuvre d’Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons, au violon, à la guitare et la contrebasse.

Le projet est un spectacle interprétant la célèbre œuvre d’Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons, au violon, à la guitare et la contrebasse.

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T20:00:00+02:00_2026-04-16T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS



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