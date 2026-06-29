Concert Les Virtuoses de Cologne Place Roger Ducos Dax mercredi 29 juillet 2026.

Dax

Concert Les Virtuoses de Cologne

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Cet ensemble musical, jouissant désormais d’une renommée internationale, propose un répertoire de solos virtuoses Laissez vous enchanter par leur interprétation singulière de mélodies connues et autres compositeurs. .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les Virtuoses de Cologne

L’événement Concert Les Virtuoses de Cologne Dax a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grand Dax