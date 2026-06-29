Concert Les Virtuoses de Cologne Place Roger Ducos Dax
Concert Les Virtuoses de Cologne Place Roger Ducos Dax mercredi 29 juillet 2026.
Dax
Concert Les Virtuoses de Cologne
Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Cet ensemble musical, jouissant désormais d’une renommée internationale, propose un répertoire de solos virtuoses Laissez vous enchanter par leur interprétation singulière de mélodies connues et autres compositeurs. .
Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Les Virtuoses de Cologne
L’événement Concert Les Virtuoses de Cologne Dax a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 29 juin 2026
- Visite guidée Splendid et Thermes RDV Office de Tourisme Dax 29 juin 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 29 juin 2026
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 30 juin 2026
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 30 juin 2026