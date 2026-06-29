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Concert Les Virtuoses de Cologne Place Roger Ducos Dax

Concert Les Virtuoses de Cologne Place Roger Ducos Dax mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Place Roger Ducos
Adresse
Cathédrale
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Dax

Concert Les Virtuoses de Cologne

Place Roger Ducos Cathédrale Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Cet ensemble musical, jouissant désormais d’une renommée internationale, propose un répertoire de solos virtuoses Laissez vous enchanter par leur interprétation singulière de mélodies connues et autres compositeurs.   .

Place Roger Ducos Cathédrale Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Concert Les Virtuoses de Cologne

L’événement Concert Les Virtuoses de Cologne Dax a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Grand Dax

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