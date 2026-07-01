Concert : les voix du Matrimoine, Cour Mably, Bordeaux

Informations pratiques

Concert : les voix du Matrimoine 19 et 20 septembre Cour Mably Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Un week-end de célébration, de transmission et de valorisation du matrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, Medusyne organise à la cour Mably, en partenariat avec la Ville de Bordeaux, la 4e édition du festival Les Voix du Matrimoine. Devenu au fil des années un événement de référence, ce rendez-vous est dédié à la valorisation du matrimoine culturel et à la transmission des héritages féminins.

Ouvert à toutes et tous, le festival met en lumière les contributions souvent méconnues des femmes à l’histoire, aux arts, aux musiques et aux cultures populaires. Il révèle des savoir-faire et des parcours longtemps restés invisibles, tout en favorisant une réflexion collective sur les enjeux d’égalité, de représentation et de diversité culturelle.

L’événement associe ateliers, conférence, performances artistiques, animations et temps conviviaux. Il crée un espace de dialogue intergénérationnel où la transmission féminine, la mémoire collective et la richesse des patrimoines culturels deviennent des leviers de partage, d’inspiration et d’émancipation.

Au programme : concert, DJ set, exposition, visite matrimoine, conférence, ateliers autour d’artisanats oubliés, bingo drag, fanfare, stand-up, opéra…

Cour Mably Place du Chapelet, 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Un week-end de célébration, de transmission et de valorisation du matrimoine

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