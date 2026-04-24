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Concert L’harmonie la Pastorale de Doubs Doubs

Concert L’harmonie la Pastorale de Doubs Doubs vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Espace Rives du Doubs

Ville : 25300 Doubs

Département : Doubs

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Doubs

Concert L’harmonie la Pastorale de Doubs

Espace Rives du Doubs Doubs Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30

Organisé par l’Orchestre d’Harmonie La Pastorale de Doubs.
L’Harmonie La Pastorale de Doubs vous invite à un voyage culinaire autour de mets gastronomiques et de plats du terroir, un menu aux notes variées entre œuvres classiques et variétés, sous la baguette de son chef étoilé Mathieu Martinez. Pensez à réserver votre table pour ce moment délicieux.   .

Espace Rives du Doubs Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert L’harmonie la Pastorale de Doubs

L’événement Concert L’harmonie la Pastorale de Doubs Doubs a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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