Concert L’harmonie la Pastorale de Doubs Doubs
Concert L’harmonie la Pastorale de Doubs Doubs vendredi 29 mai 2026.
Doubs
Concert L’harmonie la Pastorale de Doubs
Espace Rives du Doubs Doubs Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Organisé par l’Orchestre d’Harmonie La Pastorale de Doubs.
L’Harmonie La Pastorale de Doubs vous invite à un voyage culinaire autour de mets gastronomiques et de plats du terroir, un menu aux notes variées entre œuvres classiques et variétés, sous la baguette de son chef étoilé Mathieu Martinez. Pensez à réserver votre table pour ce moment délicieux. .
Espace Rives du Doubs Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert L’harmonie la Pastorale de Doubs
L’événement Concert L’harmonie la Pastorale de Doubs Doubs a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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