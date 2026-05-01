Heure des histoires, spécial pré-cinéma Médiathèque de Belleherbe Belleherbe

Belleherbe

Heure des histoires, spécial pré-cinéma

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20 11:00:00

Date(s) :

2026-05-20

A l’occasion du Festival du Cannes, venez célébrer le cinéma lors d’un moment hors du temps, en découvrant des jouets optiques !

Un moment magique à découvrir pour petits et grands !

Le mercredi 20 mai à 10h30 !

Ouvert et gratuit à tous ! .

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English : Heure des histoires, spécial pré-cinéma

L’événement Heure des histoires, spécial pré-cinéma Belleherbe a été mis à jour le 2026-05-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE