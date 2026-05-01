Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Heure des histoires, spécial pré-cinéma Médiathèque de Belleherbe Belleherbe

Heure des histoires, spécial pré-cinéma Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Belleherbe

Adresse : 4 Rue de l'Eglise

Ville : 25380 Belleherbe

Département : Doubs

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Belleherbe

Heure des histoires, spécial pré-cinéma

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 11:00:00

Date(s) :
2026-05-20

A l’occasion du Festival du Cannes, venez célébrer le cinéma lors d’un moment hors du temps, en découvrant des jouets optiques !
Un moment magique à découvrir pour petits et grands !
Le mercredi 20 mai à 10h30 !

Ouvert et gratuit à tous !   .

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92  mediatheque.belleherbe@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Heure des histoires, spécial pré-cinéma

L’événement Heure des histoires, spécial pré-cinéma Belleherbe a été mis à jour le 2026-05-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

À voir aussi à Belleherbe (Doubs)