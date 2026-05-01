Heure des histoires, spécial pré-cinéma Médiathèque de Belleherbe Belleherbe
Heure des histoires, spécial pré-cinéma Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 20 mai 2026.
Belleherbe
Heure des histoires, spécial pré-cinéma
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:30:00
fin : 2026-05-20 11:00:00
Date(s) :
2026-05-20
A l’occasion du Festival du Cannes, venez célébrer le cinéma lors d’un moment hors du temps, en découvrant des jouets optiques !
Un moment magique à découvrir pour petits et grands !
Le mercredi 20 mai à 10h30 !
Ouvert et gratuit à tous ! .
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr
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English : Heure des histoires, spécial pré-cinéma
L’événement Heure des histoires, spécial pré-cinéma Belleherbe a été mis à jour le 2026-05-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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