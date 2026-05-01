Bain musical Médiathèque de Belleherbe Belleherbe
Bain musical Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 27 mai 2026.
Belleherbe
Bain musical
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 11:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Eveil musical avec l’association Tralalère. Venez découvrir le plaisir de la musique pour les 0-4 ans ! .
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr
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English : Bain musical
L’événement Bain musical Belleherbe a été mis à jour le 2026-05-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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