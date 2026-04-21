Concert Nagaï et Mystically par Méteil L’ECHAPPATOIRE Belleherbe
Concert Nagaï et Mystically par Méteil L’ECHAPPATOIRE Belleherbe samedi 30 mai 2026.
Belleherbe
Concert Nagaï et Mystically par Méteil
L’ECHAPPATOIRE 1 rue de pierrefontaine Belleherbe Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00
Date(s) :
2026-05-30
Honneur à vous mesdames ! Pour ce co-plateau de toute beauté.
Venue exprès de son île de La Réunion NAGAÏ, de sa voix envoûtante, propose un reggae métissé empreint d’influences de l’Océan indien, elle sera notre premier rayon de soleil. Après la pause habituelle, vous serez éblouis par MYSTICALLY. Deux voix, deux empreintes pour une seule et même vibration… Pour un reggae roots aux sonorités afro-caribéennes mêlées de soul et d’influences world. .
L’ECHAPPATOIRE 1 rue de pierrefontaine Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 40 48 47 asso.meteil@gmail.com
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English : Concert Nagaï et Mystically par Méteil
L’événement Concert Nagaï et Mystically par Méteil Belleherbe a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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