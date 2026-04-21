Concert Nagaï et Mystically par Méteil L’ECHAPPATOIRE Belleherbe

Belleherbe

Concert Nagaï et Mystically par Méteil

L’ECHAPPATOIRE 1 rue de pierrefontaine Belleherbe Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

Honneur à vous mesdames ! Pour ce co-plateau de toute beauté.

Venue exprès de son île de La Réunion NAGAÏ, de sa voix envoûtante, propose un reggae métissé empreint d’influences de l’Océan indien, elle sera notre premier rayon de soleil. Après la pause habituelle, vous serez éblouis par MYSTICALLY. Deux voix, deux empreintes pour une seule et même vibration… Pour un reggae roots aux sonorités afro-caribéennes mêlées de soul et d’influences world. .

L’ECHAPPATOIRE 1 rue de pierrefontaine Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 40 48 47 asso.meteil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Nagaï et Mystically par Méteil

L’événement Concert Nagaï et Mystically par Méteil Belleherbe a été mis à jour le 2026-04-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE