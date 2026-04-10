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Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration Salle des fêtes Belleherbe

Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration Salle des fêtes Belleherbe dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue de la Combe

Ville : 25380 Belleherbe

Département : Doubs

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 15 15 Autres Tarifs

Belleherbe

Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration

Salle des fêtes Rue de la Combe Belleherbe Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Randonnée familiale organisée par l’école Notre-Dame de Belleherbe avec inscriptions obligatoires.
Deux parcours de 5 km et 10 km sont proposés (départs entre 8h et 11h) avec des ravitaillements.
Restauration et buvette sur place.   .

Salle des fêtes Rue de la Combe Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 33 57 96 

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English : Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration

L’événement Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration Belleherbe a été mis à jour le 2026-04-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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