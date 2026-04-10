Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration Salle des fêtes Belleherbe
Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration Salle des fêtes Belleherbe dimanche 14 juin 2026.
Belleherbe
Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration
Salle des fêtes Rue de la Combe Belleherbe Doubs
Tarif : 15 – 15 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Randonnée familiale organisée par l’école Notre-Dame de Belleherbe avec inscriptions obligatoires.
Deux parcours de 5 km et 10 km sont proposés (départs entre 8h et 11h) avec des ravitaillements.
Restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes Rue de la Combe Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 33 57 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration
L’événement Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration Belleherbe a été mis à jour le 2026-04-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
À voir aussi à Belleherbe (Doubs)
- Le prince de Belleherbe Belleherbe Doubs 1 mai 2026