Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration Salle des fêtes Belleherbe

Belleherbe

Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration

Salle des fêtes Rue de la Combe Belleherbe Doubs

Tarif : 15 – 15 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Randonnée familiale organisée par l’école Notre-Dame de Belleherbe avec inscriptions obligatoires.

Deux parcours de 5 km et 10 km sont proposés (départs entre 8h et 11h) avec des ravitaillements.

Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes Rue de la Combe Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 33 57 96

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English : Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration

L’événement Randonnée familiale avec ravitaillements et restauration Belleherbe a été mis à jour le 2026-04-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE