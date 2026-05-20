Atelier sac en vrac Atelier sac en vrac Belleherbe
Atelier sac en vrac Atelier sac en vrac Belleherbe samedi 6 juin 2026.
Belleherbe
Atelier sac en vrac
Atelier sac en vrac 4 Rue de l’Église Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Fini les sacs à usage unique ! Venez apprendre à coudre vos propres sacs en vrac !
Débutants acceptés, atelier avec des machines à coudre.
Inscription conseillée (place limitée). .
Atelier sac en vrac 4 Rue de l’Église Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 39 46 72 fschelle@preval.fr
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English : Atelier sac en vrac
L’événement Atelier sac en vrac Belleherbe a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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