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Atelier sac en vrac Atelier sac en vrac Belleherbe

Atelier sac en vrac Atelier sac en vrac Belleherbe

Atelier sac en vrac Atelier sac en vrac Belleherbe samedi 6 juin 2026.

Lieu : Atelier sac en vrac

Adresse : 4 Rue de l'Église

Ville : 25380 Belleherbe

Département : Doubs

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Belleherbe

Atelier sac en vrac

Atelier sac en vrac 4 Rue de l’Église Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Fini les sacs à usage unique ! Venez apprendre à coudre vos propres sacs en vrac !
Débutants acceptés, atelier avec des machines à coudre.
Inscription conseillée (place limitée).   .

Atelier sac en vrac 4 Rue de l’Église Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 39 46 72  fschelle@preval.fr

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English : Atelier sac en vrac

L’événement Atelier sac en vrac Belleherbe a été mis à jour le 2026-05-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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