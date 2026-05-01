Atelier autour de la cybersécurité Médiathèque de Belleherbe Belleherbe

Belleherbe

Atelier autour de la cybersécurité

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29 19:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Corentin vous accueille pour échanger autour de la cybersécurité dans une ambiance chaleureuse. Ouvert à tous et sans inscription ! .

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English : Atelier autour de la cybersécurité

L’événement Atelier autour de la cybersécurité Belleherbe a été mis à jour le 2026-05-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE