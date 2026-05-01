Atelier autour de la cybersécurité Médiathèque de Belleherbe Belleherbe
Atelier autour de la cybersécurité Médiathèque de Belleherbe Belleherbe vendredi 29 mai 2026.
Belleherbe
Atelier autour de la cybersécurité
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29 19:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Corentin vous accueille pour échanger autour de la cybersécurité dans une ambiance chaleureuse. Ouvert à tous et sans inscription ! .
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr
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English : Atelier autour de la cybersécurité
L’événement Atelier autour de la cybersécurité Belleherbe a été mis à jour le 2026-05-22 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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