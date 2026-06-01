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Invente ton monstre de poche Médiathèque de Belleherbe Belleherbe

Invente ton monstre de poche Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Belleherbe

Adresse : 4 Rue de l'Eglise

Ville : 25380 Belleherbe

Département : Doubs

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Belleherbe

Invente ton monstre de poche

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Dessine, imagine et donne vie à ta créature grâce à l’IA ! Créer ton monstre unique, donne lui un nom, un pouvoir, un type…et repars avec ton image générée par l’IA.
Gratuit et ouvert à tous à partir de 6 ans, toute la journée en continue à partir de 10h.   .

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92  mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English :

L’événement Invente ton monstre de poche Belleherbe a été mis à jour le 2026-06-02 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE

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