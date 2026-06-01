Invente ton monstre de poche Médiathèque de Belleherbe Belleherbe
Invente ton monstre de poche Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 10 juin 2026.
Belleherbe
Invente ton monstre de poche
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Dessine, imagine et donne vie à ta créature grâce à l’IA ! Créer ton monstre unique, donne lui un nom, un pouvoir, un type…et repars avec ton image générée par l’IA.
Gratuit et ouvert à tous à partir de 6 ans, toute la journée en continue à partir de 10h. .
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr
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English :
L’événement Invente ton monstre de poche Belleherbe a été mis à jour le 2026-06-02 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE