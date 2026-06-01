Invente ton monstre de poche Médiathèque de Belleherbe Belleherbe

Belleherbe

Invente ton monstre de poche

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Dessine, imagine et donne vie à ta créature grâce à l’IA ! Créer ton monstre unique, donne lui un nom, un pouvoir, un type…et repars avec ton image générée par l’IA.

Gratuit et ouvert à tous à partir de 6 ans, toute la journée en continue à partir de 10h. .

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English :

L’événement Invente ton monstre de poche Belleherbe a été mis à jour le 2026-06-02 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE