Atelier fleurs en papier crépon Médiathèque de Belleherbe Belleherbe

Belleherbe

Atelier fleurs en papier crépon

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Atelier créatif, mercredi 20 mai à la médiathèque !

Venez fabriquer vos fleurs en papier crépon ! Ouvert et gratuit à tous !

A partir de 14h 30 .

Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr

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English : Atelier fleurs en papier crépon

L’événement Atelier fleurs en papier crépon Belleherbe a été mis à jour le 2026-05-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE