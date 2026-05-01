Atelier fleurs en papier crépon Médiathèque de Belleherbe Belleherbe
Atelier fleurs en papier crépon Médiathèque de Belleherbe Belleherbe mercredi 20 mai 2026.
Belleherbe
Atelier fleurs en papier crépon
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Atelier créatif, mercredi 20 mai à la médiathèque !
Venez fabriquer vos fleurs en papier crépon ! Ouvert et gratuit à tous !
A partir de 14h 30 .
Médiathèque de Belleherbe 4 Rue de l’Eglise Belleherbe 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 91 92 mediatheque.belleherbe@orange.fr
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English : Atelier fleurs en papier crépon
L’événement Atelier fleurs en papier crépon Belleherbe a été mis à jour le 2026-05-13 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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