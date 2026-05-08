Chartres

Concert L’héritage Goldman 2

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 24.5 – 24.5 – 82 EUR

24.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

La troupe de L’HÉRITAGE GOLDMAN poursuit sa course folle à travers un nouveau voyage musical sous la direction d’Erick BENZI le fidèle collaborateur de Jean-Jacques Goldman.

Découvrez le nouveau spectacle époustouflant de L’HÉRITAGE GOLDMAN 2 , où les tubes intemporels de Jean-Jacques Goldman croisent les plus belles chansons qu’il a écrites pour les plus grandes voix de la chanson Française telles que Céline Dion, Johnny Hallyday… 24.5 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

L’HÉRITAGE GOLDMAN continues its wild ride through a new musical journey, directed by Jean-Jacques Goldman?s loyal collaborator Erick BENZI.

L’événement Concert L’héritage Goldman 2 Chartres a été mis à jour le 2026-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES