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Concert L’héritage Goldman 2 Chartres

Concert L’héritage Goldman 2 Chartres

Concert L’héritage Goldman 2 Chartres samedi 7 novembre 2026.

Adresse : 28 Rue Danielle Casanova

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 7 novembre 2026

Fin : samedi 7 novembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 24.5 24.5 82 24.5 Tarif de base plein tarif

Chartres

Concert L’héritage Goldman 2

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 24.5 – 24.5 – 82 EUR
24.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

La troupe de L’HÉRITAGE GOLDMAN poursuit sa course folle à travers un nouveau voyage musical sous la direction d’Erick BENZI le fidèle collaborateur de Jean-Jacques Goldman.
Découvrez le nouveau spectacle époustouflant de L’HÉRITAGE GOLDMAN 2 , où les tubes intemporels de Jean-Jacques Goldman croisent les plus belles chansons qu’il a écrites pour les plus grandes voix de la chanson Française telles que Céline Dion, Johnny Hallyday… 24.5  .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

L’HÉRITAGE GOLDMAN continues its wild ride through a new musical journey, directed by Jean-Jacques Goldman?s loyal collaborator Erick BENZI.

L’événement Concert L’héritage Goldman 2 Chartres a été mis à jour le 2026-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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