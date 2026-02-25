CONCERT LILLY WOOD & THE PRICK Montpellier

CONCERT LILLY WOOD & THE PRICK

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 27.8 – 27.8 – EUR

Début : 2026-11-13

fin : 2026-11-13

2026-11-13

Depuis ses débuts en 2006, Lilly Wood and The Prick s’est imposé comme un nom phare de la scène pop française. Révélé au grand public avec Prayer in C (certifié diamant, plus de 1 milliard de streams cumulés), le duo a tourné dans le monde entier, cumulant des centaines de concerts, de scènes australiennes aux festivals européens.

Swear, le nouveau single de Lilly Wood and The Prick, est annonciateur d’un prochain album, produit par Myd. Swear est un hymne à l’amitié, directe et sans fard.

Porté par une guitare rugueuse et un riff qui accroche dès la première mesure, le morceau retrouve cette énergie brute qui avait marqué les débuts du groupe. Le son est franc, taillé pour être joué fort, et l’amitié comme étendard. Un titre brut, sans filtre, qui renoue avec l’énergie des origines. .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Since their debut in 2006, Lilly Wood and The Prick have established themselves as a leading name on the French pop scene. Revealed to the public with Prayer in C (certified diamond, over 1 billion streams), the duo have toured the world, playing hundreds of concerts, from Australian stages to European festivals.

