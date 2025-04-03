CONCERT LINE AZUL Square de la Chaussée Frossay

Frossay

CONCERT LINE AZUL

Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Line Azul est une autrice, compositrice, interprète, musicienne et comédienne nantaise. Chanson à textes poétiques, humoristiques et audacieux.Des créations musicales pleines d’émotions et de vie. Un concert-spectacle drôle et émouvant qui fait rire autant que frissonner ! Line Azul invite le public à voyager dans son univers musical intimiste et lumineux. Accompagnée de ses instruments, elle dévoile ses chansons comme on feuillette un journal intime des histoires d’amour, de désillusion, de résilience, et de liberté. Une expérience musicale solaire à ne pas manquer.

Réseaux & contacts Instagram @line.azul.music YouTube Line Azul Music Facebook Line Azul Musik

Pour découvrir l’artiste c’est ici

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Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com

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L’événement CONCERT LINE AZUL Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin